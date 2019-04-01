Наушники Sports Bluetooth, кабель и кроссовки Xiaomi появятся в продаже 4 апреля

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.73 EUR/RUB: 72.72 BTC/USD: 4105.36

1 мая : понедельник

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

Статьи

Обзоры рынков

Наушники Sports Bluetooth, кабель и кроссовки Xiaomi появятся в продаже 4 апреля

01.04.2019 16:16

Китайская компания 4 апреля намерена на площадке коллективного финансирования запустить сбор средств на новые беспроводные наушники Xiaomi Sports Bluetooth. Также в этот день в продажу поступит кабель с разъёмами USB, microUSB и USB-C.
Наушники можно будет заказать по цене $20. В них реализована защита от влаги по стандарту IPX4.

Также указано, что вкладыши корпуса наушников выполнены под углом 58 градусов для более удобной их посадки. Заявлено, что на одном заряде наушники смогут проработать до 9 часов.

Стоимость кабеля пока не раскрывают, но указано что его длина всего 30 см. В нем с одной стороны есть стандартный разъем USB, а с противоположной — совмещенный microUSB и USB-C.

Сам кабель выполнен из меди, причем ее дополнительно покрыли слоем алюминия, чтобы снизить количество электромагнитных помех.

Еще 4 апреля на площадке начнут предлагать кроссовки Mi Men’s Sports Shoes 2, стоимость которых составит $37.

Просмотры:

Метки:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги