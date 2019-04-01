Наушники Sports Bluetooth, кабель и кроссовки Xiaomi появятся в продаже 4 апреля

Китайская компания 4 апреля намерена на площадке коллективного финансирования запустить сбор средств на новые беспроводные наушники Xiaomi Sports Bluetooth. Также в этот день в продажу поступит кабель с разъёмами USB, microUSB и USB-C.

Наушники можно будет заказать по цене $20. В них реализована защита от влаги по стандарту IPX4.

Также указано, что вкладыши корпуса наушников выполнены под углом 58 градусов для более удобной их посадки. Заявлено, что на одном заряде наушники смогут проработать до 9 часов.

Стоимость кабеля пока не раскрывают, но указано что его длина всего 30 см. В нем с одной стороны есть стандартный разъем USB, а с противоположной — совмещенный microUSB и USB-C.

Сам кабель выполнен из меди, причем ее дополнительно покрыли слоем алюминия, чтобы снизить количество электромагнитных помех.

Еще 4 апреля на площадке начнут предлагать кроссовки Mi Men’s Sports Shoes 2, стоимость которых составит $37.