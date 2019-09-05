Наушники Redmi AirDots пользуются отличным спросом05.09.2019 20:59
Представители бренда Redmi поделились успехами в продажах беспроводных наушников, которые вышли на рынок этой весной.
С апреля по настоящее время бренду удалось реализовать более трех миллионов экземпляров Redmi AirDots.
То есть наушники Redmi AirDots пользуются отличным спросом и это не удивительно, ведь это одно из лучших предложений на рынке по соотношению цена и качество.
Предполагается, что компания до конца этого года может представить новую или обновленную версию этих наушников, чтобы спрос на них не стихал.
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