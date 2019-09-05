Представители бренда Redmi поделились успехами в продажах беспроводных наушников, которые вышли на рынок этой весной.

С апреля по настоящее время бренду удалось реализовать более трех миллионов экземпляров Redmi AirDots.

То есть наушники Redmi AirDots пользуются отличным спросом и это не удивительно, ведь это одно из лучших предложений на рынке по соотношению цена и качество.

Предполагается, что компания до конца этого года может представить новую или обновленную версию этих наушников, чтобы спрос на них не стихал.