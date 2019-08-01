Новые наушники от бренда Redmi появились в апреле текущего года и сразу же вызвали интерес со стороны потенциальных клиентов и журналистов.

Через время многие специалисты и блогеры оценили наушники и заявили, что это одно из лучших предложений на рынке, учитывая стоимость.

В результате выяснилось, что наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом, впрочем это и не особо удивительно, ведь их стоимость составляет 15 долларов.

Ежемесячно Redmi стала продавать по одном миллиону экземпляров Airdots, а это очень неплохой показатель.

Столько наушников было реализовано по итогам июля, а вот о показателе продаж с момента старта продаж не сообщается.