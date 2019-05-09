Наушники Apple AirPods 3 окажутся дороже, чем AirPods 2

Наушники Apple AirPods 3 окажутся дороже, чем AirPods 209.05.2019 21:41
Не так давно сообщалось, что до конца 2019 года компания Apple выпустит новое поколение беспроводных наушников AirPods.
В них ожидается реализация системы шумоподавления и ряд новых возможностей. По новым данным, AirPods 3 будут стоить дороже, чем AirPods 2.
Впрочем, шумоподавление добавляет наушникам в цене от 20% в отличие от аналогичной версии без активного шумоподавления.
Еще на ее работу требуется более мощный аккумулятор, а он тоже добавит стоимости устройству. Стоит ожидать, что после выхода AirPods 3 могут подешеветь AirPods 2.
Сборку AirPods 3 организуют на предприятии тайваньской компании Inventec. Еще часть заказов получит китайская компания Luxshare Precision. Эти же организации сейчас занимаются выпуском AirPods 2.
Напомним, Apple представила беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro, и они оказались дороже, чем текущее поколение AirPods.
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