Наушники Apple AirPods 3 окажутся дороже, чем AirPods 2

Не так давно сообщалось, что до конца 2019 года компания Apple выпустит новое поколение беспроводных наушников AirPods.

В них ожидается реализация системы шумоподавления и ряд новых возможностей. По новым данным, AirPods 3 будут стоить дороже, чем AirPods 2.

Впрочем, шумоподавление добавляет наушникам в цене от 20% в отличие от аналогичной версии без активного шумоподавления.

Еще на ее работу требуется более мощный аккумулятор, а он тоже добавит стоимости устройству. Стоит ожидать, что после выхода AirPods 3 могут подешеветь AirPods 2.

Сборку AirPods 3 организуют на предприятии тайваньской компании Inventec. Еще часть заказов получит китайская компания Luxshare Precision. Эти же организации сейчас занимаются выпуском AirPods 2.

Напомним, Apple представила беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro, и они оказались дороже, чем текущее поколение AirPods.