Наушники Apple AirPods 2 набрали 0 баллов по ремонтопригодности

iFixit не нарушает традиции и каждый новый продукт Apple обязательно тестирует и разбирает, или по крайней мере стараются его разобрать, так как некоторые приходится буквально разламывать.

К последнему случаю можно отнести новые AirPods с рядом улучшений и беспроводным кейсом.

Специалисты iFixit постарались наушники и кейс разобрать, но это оказалось невозможно, так как их пришлось буквально разломать, включая сам кейс.

По оценке iFixit новые беспроводные наушники невозможно отремонтировать, так как их не получится вскрыть, не повредив корпус.

Получается пользоваться продуктом можно только до тех пор пока будет работать батарея. Что касается самого аккумулятора, то в футляре он на 398 мАч.