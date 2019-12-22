Наушники Amazfit TWS Earbuds оснастят датчиком частоты сердечных сокращений

Партнёр Xiaomi компания Huami на выставку CES 2020 привезет свои беспроводные наушники.

Вчера стало известно, как они будут называться, а уже сегодня был опубликован первый тизер наушников, а также подтверждены их особенности.

На тизере можно увидеть только профиль наушников Amazfit TWS Earbuds, которые выполнены в стиле Samsung Galaxy Buds.

Еще была подтверждена информация о наличии в наушниках датчика частоты сердечных сокращений, а также системы шумоподавления.