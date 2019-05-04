Мужчина проглотил Apple AirPods и они продолжили работать в желудке

Интересный случай произошел в Тайване, когда владелец наушников Apple AirPods, проснувшись утром не обнаружил одного из них.

При каких обстоятельствах житель Тайваня ночью проглотил один наушник, остается загадкой, но факт остается фактом.

Как рассказал житель Тайваня, ре проснулся утром и не обнаружил одного из наушников. Он начал поиск наушника через функцию в iPhone, а затем он понял, что звуки от него исходят из его желудка.

Мужчина тут же обратился в больницу, где ему сделали рентген и подтвердили наличие инородного предмета.

К счастью все обошлось без операций и наушник прошел через ЖКХ и вышел естественным путем. Владелец отмыл его и обнаружил, что он продолжил работать, а заряда оставалось еще 41%.

Интересным в этом является и тот факт, что в Apple AirPods не заявлено никакой степени защиты IP, но при этом оказалось, что они являются достаточно защищенными.