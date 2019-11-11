Начались продажи первых смарт-часов Xiaomi – Mi Watch

Начались продажи первых смарт-часов Xiaomi – Mi Watch11.11.2019 22:47
Презентация новых часов от китайской компании состоялась менее недели назад.
Теперь устройство появилось в продаже на рынке КНР, где оно представлено в нескольких цветовых решениях.
Mi Watch от Xiaomi оценили в 185 долларов и для него доступно еще и несколько цветовых решений ремешков.
Отдельно стоит отметить возможность смарт-часов работать для совершения голосовых звонков без подключения к смартфону за счет eSIM.
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