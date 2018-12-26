На «Яндекс.Музыке» появился раздел подкастов — «Немузыка»

Компания «Яндекс» на своем популярном сервисе «Яндекс.Музыка» запустила новый раздел подкастов и аудиолекций.

В разделе «Немузыка» находятся подкасты. Там можно узнать о многом, вплоть до мнения о продукции популярных компаний или про книги и истории людей.

Новый раздел «Немузыка» доступен пока в веб-версии и на мобильном сайте сервиса.

Разработчики намерены новый раздел в дальнейшем запустить в приложении для устройств Android и iOS.

Параллельно будет развиваться и сам раздел, в котором запустят новые темы и внедрят систему рекомендация для пользователей.