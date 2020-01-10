На выставке CES 2020 представили прототип круглого смартфона

На ежегодной выставке CES 2020 в Лас-Вегасе часто демонстрируют технологии будущего, а также очень смелые проекты, среди которых очень необычный смартфон с круглым дисплеем.

Аппарат разработала компания Cyrcle, при этом на выставке она показала прототип, который в следующем году может поступить в продажу. Уже даже известна его ориентировочная цена — 700 долларов.

Устройство получило очень непривычную для смартфона форму и круглый экран диагональю 4,45 дюйма.

Аппарат работает под управлением Android 9. Главой проекта является Кристина Сир и она уверяет, что все популярные Android-приложения на смартфоне с круглым дисплеем сохранят свой привычный интерфейс, но будут адаптированы под экран.

Все характеристики прототипа не стали раскрывать, но было сказано, что разрешение дисплея 800 на 800 точек.

В смартфоне установлено 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянной. На тыльной стороне установлена 13 Мп камера.

Батарея в устройстве емкостью 2000 мАч. Известно, что на выставке показали не окончательный дизайн смартфона, и к серийному выходу внешность может изменится. Для CES 2020 корпус смартфона напечатали на 3D принтере.