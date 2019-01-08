Компания FlexPai показала первый складной смартфон Royole

В рамках открывшейся выставки компания FlexPai продемонстрировала свой гибкий смартфон, который носит название Royole.

Именно этот аппарат является самым первым в мире гибким смартфоном, ведь это необычное устройство впервые было рассекречено производителем 31 октября, причем почти сразу же он стал доступен для покупки.

Для привлечения клиентов компания решила еще раз продемонстрировать свою новинку. Напомним, что данный аппарат получил 7,8-дюймовый экран, способный складываться пополам.

Работает модель на процессоре Snapdragon 855 и имеет 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ минимум.

Камера в смартфоне имеет два модуля на 16 и 20 Мп, а работает он под управлением Android 9.0 Pie, только операционная система еще работает не совсем корректно, но над этим в компании работают постоянно устраняя «косяки».