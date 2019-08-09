На видео продемонстрированы возможности 64-Мп смартфона и Realme OS

На YouTube-канале 91mobiles показали возможности 64 Мп датчика в составе четырех модулей основной камеры в смартфоне Realme.

Тестируемый смартфон пока скрыт защитным чехлом, который не дает рассмотреть дизайн устройства, но на видео видно, что аппарат получит каплевидный вырез для фронтальной камеры.

Также ролик позволяет увидеть дизайн графической оболочки Realme OS.

Автор ролика демонтирует возможности камеры в обычном режиме и Ultra 64 MP, а после создания снимков он сравнивает их и показывает детализацию.

Презентация смартфона Realme с 64 Мп датчиком состоится 15 августа. Как обещает директор Realme India Манхав Шетх, в их новом смартфоне качество снимков будет значительно лучше, чем в Redmi K20 Pro.

