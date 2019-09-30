На смену Mi Mix 4 выйдет другой неизвестный смартфон

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30 октября : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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На смену Mi Mix 4 выйдет другой неизвестный смартфон

30.09.2019 21:11

Еще до того, как был представлен Xiaomi Mi Mix Alpha сообщалось, что компания не будет выпускать Mi Mix 4, но и показанная новинка не является серийным флагманом.

Напомним, Mi Mix Alpha стоимостью 2800 долларов, является экспериментальным смартфоном.

Таких устройств производитель до конца года выпустит всего 500 ед., и пока неизвестно будет ли Mi Mix Alpha выпускаться в 2020 году.

Получается, что до конца 2019 года не будет выпущено настоящего флагмана, и по мнению пользователей Mi 10 станет следующим флагманом китайской компании.

В Сети представитель Xiaomi общаясь с поклонниками уточнил, что Mi Mix 4 не будет выпущен, но намекнул что вместо него появится другой смартфон, и это будет не Xiaomi Mi 10.

Что за новый аппарат готовит Xiaomi пока неизвестно, но можно быть уверенным, что в его основе ляжет процессор Snapdragon 855 Plus.

Xiaomi показала распаковку самого дорогого смартфона Mi Mix Alpha

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