На смену Mi Mix 4 выйдет другой неизвестный смартфон

Еще до того, как был представлен Xiaomi Mi Mix Alpha сообщалось, что компания не будет выпускать Mi Mix 4, но и показанная новинка не является серийным флагманом.

Напомним, Mi Mix Alpha стоимостью 2800 долларов, является экспериментальным смартфоном.

Таких устройств производитель до конца года выпустит всего 500 ед., и пока неизвестно будет ли Mi Mix Alpha выпускаться в 2020 году.

Получается, что до конца 2019 года не будет выпущено настоящего флагмана, и по мнению пользователей Mi 10 станет следующим флагманом китайской компании.

В Сети представитель Xiaomi общаясь с поклонниками уточнил, что Mi Mix 4 не будет выпущен, но намекнул что вместо него появится другой смартфон, и это будет не Xiaomi Mi 10.

Что за новый аппарат готовит Xiaomi пока неизвестно, но можно быть уверенным, что в его основе ляжет процессор Snapdragon 855 Plus.