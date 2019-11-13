На смартфонах Samsung появятся SAMOLED-экраны

На смартфонах Samsung появятся SAMOLED-экраны13.11.2019 10:36
Южнокорейская компания будет использовать в смартфонах дисплеи с названием SAMOLED.
Производитель недавно подал заявку на регистрацию новой торговой марки.
По предварительным данным, в данном случае речь идет просто о переименовании Super AMOLED дисплеев, производимых компанией на собственных мощностях.
Есть данные, что так будут называться экраны уже у моделей Samsung Galaxy S11, S11+ и S11e.
Вероятно, использование нового названия должно отсылать к имени самой компании.
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