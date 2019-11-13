На смартфонах Samsung появятся SAMOLED-экраны

Южнокорейская компания будет использовать в смартфонах дисплеи с названием SAMOLED.

Производитель недавно подал заявку на регистрацию новой торговой марки.

По предварительным данным, в данном случае речь идет просто о переименовании Super AMOLED дисплеев, производимых компанией на собственных мощностях.

Есть данные, что так будут называться экраны уже у моделей Samsung Galaxy S11, S11+ и S11e.

Вероятно, использование нового названия должно отсылать к имени самой компании.