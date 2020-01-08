На смартфонах Samsung обнаружили предустановленное шпионское ПО

Один из пользователей ресурса Reddit написал, что компания Samsung в своих мобильных устройствах использует шпионское ПО.

В функции смартфона под названием Device Care была обнаружена программа от Qihoo 360.

В корейской компании действительно используют модуль Device Care, касающийся внутреннего накопителя устройства, причем на Reddit указали, что программное обеспечение от Qihoo 360 постоянно обращается к китайским серверам.

Qihoo 360 уже была замешана в скандале, так как использовала в ПО скрытый набор, нарушающий приватность и конфиденциальность.

С какой целью идет обращение к китайским серверам, неизвестно, но сканер от Qihoo 360 имеет полный доступ ко внутреннему хранилищу смартфона, а значит он полностью видит личные данные пользователя.