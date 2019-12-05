На смартфонах с Android 9 и 10 появилась очень полезная функция

Google закрыла бета-тестирование функции «Режим фокуса», и теперь эта опция операционной системы полностью доступна как рабочий инструмент.

«Режим фокуса» теперь полноценно внедрен в Android 9 и 10. Через нововведение пользователи могут контролировать время проведения со смартфонов и регулировать его.

В настройках опции можно задать время использования отвлекающих приложений, чтобы сосредоточится на других важных задачах.

Настройки позволят через заданное время закрыть приложение (социальные сети, видеохостинги и д.р.) и временно их заблокировать.

Функция «Режим фокуса» доступна в настройках «Цифровое благополучие» на смартфонах под управлением Android 9 и 10.