На смартфонах Huawei отечественная ОС появится до конца года

На смартфонах Huawei отечественная ОС появится до конца года31.07.2019 20:58
О том что на смартфоны компании Huawei могут установить отечественную мобильную ОС сообщали и ранее.
Теперь появилась информация, что до конца года могут запустить пилотный проект, в рамках которого на китайские смартфоны установят ОС «Аврора».
По словам замглавы Минкомсвязи Михаила Мамонова, разработчики ОС «Аврора» и компания Huawei сейчас ведут переговоры, и уже готовы подписать соглашение о неразглашении.
После этого будет определен список устройств, на которых будет устанавливаться отечественная мобильная операционная система.
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