На смартфонах Huawei отечественная ОС появится до конца года

О том что на смартфоны компании Huawei могут установить отечественную мобильную ОС сообщали и ранее.

Теперь появилась информация, что до конца года могут запустить пилотный проект, в рамках которого на китайские смартфоны установят ОС «Аврора».

По словам замглавы Минкомсвязи Михаила Мамонова, разработчики ОС «Аврора» и компания Huawei сейчас ведут переговоры, и уже готовы подписать соглашение о неразглашении.

После этого будет определен список устройств, на которых будет устанавливаться отечественная мобильная операционная система.