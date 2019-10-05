На смартфонах Huawei P30 с EMUI 10 перестал работать Google Pay

Недавно стало известно, что смартфоны Huawei P30 престали проходить тест Google SafetyNet и у них начались проблемы с платежной системой Google Pay.

Данную проблему признали в китайской компании, и сейчас специалисты Huawei совместно с Google занимаются устранением проблемы.

Сбой в платежной системе и при прохождении теста в SafetyNet есть только в Huawei P30 Pro и Huawei P30 с установленной бета-версией EMUI 10, созданной на базе Android 10.

Стоит отметить, что участников тестирования новой прошивки на Huawei P30 Pro и Huawei P30 в мире не очень много. На стабильной прошивке сервисы на смартфонах работают.

Но как правило в независимости от версии ОС система Google Pay и тест в SafetyNet работает стабильно, так как даже бета-версии прошивок в системе распознаются как сертифицированные.