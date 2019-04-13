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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

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Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

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В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

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Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Обзоры рынков

На рынок Китая за первый квартал 2019 года вышло 125 новых смартфонов

13.04.2019 18:23

Специалисты China Telecom Institute опубликовали интересную статистику, согласно которой стало известно, сколько новинок в сегменте смартфонов вышло за первый квартал текущего года.
Китайский рынок является одним из крупнейших в мире и на нем каждый месяц выходят различные новые продукты не только от производителей электроники, но и компаний занимающихся бытовой техникой, автомобилями и др.

На этом рынке очень жесткая конкуренция, поэтому объёмы продаж, которые на первый взгляд могут показаться очень маленькими на рынке КНР считаются отличными, учитывая конкуренцию.

Как стало известно, на рынок Китая за первый квартал 2019 года вышло 125 новых смартфонов. При этом производители в отчетный период в общей сложно отгрузили 76 931 000 смартфонов и телефонов.

На рынке наблюдается падение продаж мобильных устройств на 11,9%. Доля смартфонов в общем объёме составляет почти 95% от всех продаж, тогда как оставшиеся пять процентов приходятся на телефоны.

Что касается выпуска новых моделей смартфонов и телефонов, то в первом квартале их оказалось на 39,3% меньше.

Только в марте вышло 52 новых модели, что на 35% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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