Специалисты China Telecom Institute опубликовали интересную статистику, согласно которой стало известно, сколько новинок в сегменте смартфонов вышло за первый квартал текущего года.

Китайский рынок является одним из крупнейших в мире и на нем каждый месяц выходят различные новые продукты не только от производителей электроники, но и компаний занимающихся бытовой техникой, автомобилями и др.

На этом рынке очень жесткая конкуренция, поэтому объёмы продаж, которые на первый взгляд могут показаться очень маленькими на рынке КНР считаются отличными, учитывая конкуренцию.

Как стало известно, на рынок Китая за первый квартал 2019 года вышло 125 новых смартфонов. При этом производители в отчетный период в общей сложно отгрузили 76 931 000 смартфонов и телефонов.

На рынке наблюдается падение продаж мобильных устройств на 11,9%. Доля смартфонов в общем объёме составляет почти 95% от всех продаж, тогда как оставшиеся пять процентов приходятся на телефоны.

Что касается выпуска новых моделей смартфонов и телефонов, то в первом квартале их оказалось на 39,3% меньше.

Только в марте вышло 52 новых модели, что на 35% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.