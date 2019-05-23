На российский планшет установили отечественную ОС «Аврора»

Российские специалисты адаптировали отечественную операционную систему «Аврора» к планшету Aquarius.

Программным обеспечением занималась компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и «Аквариус», которые на планшетный компьютер Aquarius NS208 установили российскую систему «Аврора».

Aquarius NS208 разрабатывали для профессионального использования на базе восьмиядерного процессора.

Устройство можно эксплуатировать при температурах от -20 до +60 °С, а еще в нем есть все самые востребованные беспроводные модули включая NFC и 4G. Также планшет оснастили GPS и ГЛОНАСС.

Aquarius NS208 был разработан компанией «Аквариус». Это устройство производится в РФ и оно соответствует требованиям Минпромторга России.