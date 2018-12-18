На рендерах сравнили размеры новых Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+

Инсайдер подготовил рендерные изображения, на которых показал, как будут отличаться в габаритах смартфоны Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+.



Согласно данным источника, модели получат одинаковую толщину, при этом размеры экранов у них будут разные – 6,1 дюйма для Galaxy S10+ и 6,4 для обычного Galaxy S10.

У обоих смартфонов предложат тонкие рамки, а также экраны с «дыркой» для фронтальной камеры. Еще отличаться устройства будут тем, что у старшей версии предложат двойную камеру для селфи.

Габариты Galaxy S10+ будут 157,7 х 75 х 7,8 мм, а для Galaxy S10 — 148,9 х 70,9 х 7,8 мм. Основные камеры в моделях будут с тремя модулями, а вот третий вариант — S10 Lite получит камеру только с двумя модулями.