На площадке Indiegogo представили «умное» окно Atmoph

Разработчики позиционируют Atmoph как «умное» окно, но на самом деле это дисплей, который крепится на стену и отображает красивые пейзажи.

Atmoph получил современный 27-дюймовый экран, вокруг которого широкая рамка с выстроенными динамиками. В ней также есть несколько датчиков, следящих за взглядом человека.

Это позволяет адаптировать изображение на экране под определённый угол взгляда человека.

Помимо простого отображения природы, экран может показывать погоду, календарь, воспроизводить видео и показывать фото из личного альбома пользователя. Управлять «умным» окном можно как с пульта, так и через приложение для смартфона.

Также можно приобрести несколько окон и синхронизировать их между собой. Заказать Atmoph можно на краудфандинговой площадке Indiegogo. Там по предзаказу за «умное» окно просят $279, что в пересчете составляет 18 тыс. рублей.

Разработчики уже получили 50% от запланированной суммы и скорее всего проект окажется удачным. Поставки Atmoph запланированы на сентябрь текущего года.

