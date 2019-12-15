На Mac Pro за 6 тысяч долларов невозможно натирать сыр

iFixit окончательно развеяли теорию, что новый Mac Pro стоимостью от 6 тыс. долларов можно использовать как терку для сыра.

После презентации Mac Pro в Сети сразу начали корпус Mac Pro сравнивать с теркой, но мемы в итоге перешли к опытам, и еще в июне один из блогеров из металлической пластины изготовил небольшой аналог лицевой части компьютера и попробовал на нем натереть сыр.

У него ничего не вышло. Такая же ситуация произошла и у специалистов iFixit. Сыр конечно трется об корпус Mac Pro, но продукт не просыпается через ячейки как у обычной терки.

Напомним, после презентации Mac Pro, даже IKEA потроллила Apple, представив «терку для яблок».

