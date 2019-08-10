На Kickstarter открыли заказ на гоночный дрон DRL Racer4

Для поклонников лиги гоночных дронов Drone Racing League начали предлагать дрон, который способен разгоняться до 145 км/ч.

На Kickstarter стартовал сбор средств на новый дрон DRL Racer4. Корпус этой модели разработчики выполнили из углепластика, на котором размещено большое количество светодиодов. Заявлено, что летательный аппарат способен разгонятся до 145 км/ч.

Мощность DRL Racer4 не уступает аппаратам участвовавшим в Drone Racing League, но массовая версия получит другую конфигурацию. Это сделано для того, чтобы ремонт устройства был доступным.

На площадке коллективного финансирования за DRL Racer4 просят $599, а случае успешного сбора средств поставки аппарата начнутся в апреле 2020 года. Доставка DRL Racer4 будет только на территории США.

