На JD открыли предзаказ на телевизоры HONOR

На интернет-площадке JD появилась страница, посвященная телевизорам Honor Vision. На ней же указано, что предзаказы на телевизоры начнутся 15 июля.

На площадке кроме тизеров пока ничего нет, поэтому внешность телевизоров и их характеристики пока не раскрыты.

По слухам, Honor Vision станут не просто телевизорами с расширенными мультимедийными возможностями, а полноценным центром для управления «умным» домом.

Возможно полноценная презентация телевизоров от Honor состоится сегодня, вот только когда они появятся в продаже пока неизвестно.