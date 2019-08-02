На индийском рынке продано более 5 млн смартфонов Redmi Note 7

Эта модель дебютировала в феврале этого года и является одним из наиболее привлекательных предложений на рынке.

Недавно индийское подразделение китайской компании официально отчиталось об объёмах проданных смартфонов Redmi Note 7, поделившись успехами.

Как выяснилось, моделей линейки Redmi Note 7 с момента старта продажи было реализовано уже более 5 млн экземпляров.

К тому же в сообщении представители бренда отметили, что только теперь Redmi Note 7 стал доступен в свободной продаже, так как ранее наблюдался дефицит устройств в магазинах.

Напомним, что в линейке представлены модели Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 7S. Минимальная стоимость смартфона составляет 200 долларов.