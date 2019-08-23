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На Indiegogo представлена зубная щетка для ленивых

23.08.2019 23:38

Краудфандинговые площадки позволяют запустить в производство уникальные товары, которые не хотят разрабатывать крупные производители. Так, на площадке Indiegogo появилась зубная щетка, которая отличается от всех подобных устройств.

Проект получил название Encompass и представляет собой электрическую зубную щетку, подходящую каждому и позволяющую качественно чистить зубы всего за 20 секунд.

Разработчики использовали гибкую конструкцию, которая охватывает верхний и нижний ряд зубов и мелкими щетинками за счет вибрации очищает всю поверхность зуба.

Пользователю с Encompass не нужно делать движения как с обычной зубной щеткой, а достаточно нанеси зубную пасту и подержать Encompass 10 секунд на одной половине челюсти и 10 секунд на другой.

Все остальное сделают мелкие щетинки, которые в секунду делают 100 движений.

Одного заряда Encompass хватит на 14 дней работы. В зубной щетке также предусмотрели защиту от сильных нажатий на зубы.

Стоимость Encompass пока не озвучена, а на Indiegogo проект запустили с целью ознакомления.

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