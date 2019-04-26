На Indiegogo представлен смартфон Kingrow K1 с черно-белым экраном

Смартфон Kingrow K1 с экраном E Ink пока предлагают только на краудфандинговой площадке Indiegogo, а если проект успешно стартует, его могут начать продавать и на других онлайн-площадках.

Разработчики Kingrow K1 пока только запустили информационную страницу. Цены на устройство, а также сроки его поставки раскроют позже.

Также со стартом сбора средств раскроют и все технические характеристики необычного смартфона.

Пока только сообщается, что в аппарате вместо обычного LCD или OLED дисплея установлен черно-белый E Ink.

Такие экраны обычно устанавливают в электронных книгах. Аппарат получил подсветку экрана и батарею на 3100 мАч, которая обеспечивает смартфону до 2 недель работы в режиме ожидания.