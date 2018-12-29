На Indiegogo представили часы-смартфон с генератором для зарядки и 4G

На площадке коллективного финансирования Indiegogo представили очень необычные смарт-часы, которые легко превращаются в смартфон.



Модель получила название Shell и она на руке выглядит как обычные смарт-часы, но если снять с браслета циферблат, то откроются две «ножки» на которых расположены динамик и микрофон.

Причем на одной из ножек с обратной стороны разместили камеру, которую еще можно и поворачивать на 360 градусов.

Разработчики Shell заявляют, что в устройстве есть все самые нужные беспроводные модули – Bluetooth, GPS, Wi-Fi и 4G.

Также было отмечено, что часы-смартфон можно подзаряжать за счет встроенного генератора, который активируется при сжатии ножек.

