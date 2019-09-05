На IFA 2019 представили защищенный телефон Nokia 800 Tough

HMD Global на выставке электроники в Берлине помимо Nokia 7.2 и Nokia 6.2 показала еще кнопочный защищенный телефон Nokia 800 Tough под управлением KaiOS и поддержкой 4G.

Внешне новинка выглядит, как обычный кнопочный телефон, но работает аппарат под управлением операционной системы KaiOS, для которой созданы мессенджеры и ассистент Google.

Nokia 800 Tough можно назвать самым защищенным телефоном компании, так как он не боится падений с высоты, погружения в воду и способен работать при низких и очень высоких температурах. (Применены стандарты MIL-STD-810G и IP68).

Аппарат также получил резиновые накладки и крепление для карабина. В Nokia 800 Tough установили камеру на 2 Мп, яркий светодиодный фонарик и громкий динамик.

Батарея в устройстве на 2100 мАч. В Европе телефон будет стоить 109 евро. Для покупки предложат два цвета – черный и пустынно-камуфляжный.