На фото впервые засветился флагманский Redmi на базе Snapdragon 855

В Сети китайские СМИ распространили фотографию, на которой запечатлен глава китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun), находящийся за столом с несколькими прототипа смартфонов, один из которых он держит в руках.

Внимание на снимке предлагают сосредоточить на модели, которая лежит на столе. Согласно данным источника, это смартфон Redmi на базе Snapdragon 855, выход которого ждут многие поклонники бренда.

В компании рассматривают возможность выпуска модели с таким процессором, но как ранее заявили представители бренда, он выйдет не скоро.

Возможно новый флагманский смартфон получит выдвижную селфи-камеру, а также на фото у смартфона есть обычный разъем для наушников и тонкие рамки вокруг экрана, разрешение которого, вероятно, будет Full HD+.