На E3 показали прохождение Doom Eternal

На E3 2019 были показаны новые ролики Doom Eternal, а также озвучена дата выхода новой игры.

Doom Eternal 22 ноября станет доступен на всех популярных платформах — PC, PS4 и Xbox One.

На презентации был показан небольшой ролик с прохождением уровня, где в финале Думгай начинает битву с главным демоном.

Также продемонстрировали многопользовательский режим Battlemode, который рассчитан на трех игроков, двух демонов и Думгая.

Все подробности про Doom Eternal расскажут на фестивале QuakeCon, который в 2019 году будет переименован в DoomCon.



