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11 февраля : суббота

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На CES 2020 были представлены сверхмощные пауэрбанки с розетками

11.01.2020 18:32

Компания Jackery на выставку электроники CES 2020 привезла новые портативные аккумуляторы с розетками переменного тока.
У Jackery уже есть портативные батареи Explorer 500, Explorer 240 и Explorer 160, а теперь их дополнили новинками Explorer 1000 и Explorer 300.

Первая способна обеспечить питанием бытовые приборы, к примеру миксеры, соковыжималки и блендеры.

Номинальная мощность Explorer 1000 составляет 1000 Вт, к тому же переносной аккумулятор способен кратковременно выдержать нагрузку 2000 Вт.

Помимо трех розеток переменного тока в новинке установили два USB Type-C и пару USB Type-A. Также есть автомобильная розетка.
Весит Explorer 1000 — 10 кг. В продажу мощный портативный аккумулятор поступят в марте по цене 1000 долларов.

Explorer 300 уже значительно компактнее старшей модели, и он весит 2,7 кг, но выдает уже 300 Вт.

В этом аккумуляторе установлено две розетки, один USB Type-C и два USB Type-A. Также есть автомобильная розетка. Старт продаж Explorer 300 намечен на апрель, а купить зарядку можно будет за 350 долларов.

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