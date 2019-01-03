На CES 2019 представят Zotac GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm с водоблоком

8 января начинает работу выставка электроники CES 2019, на которой будут представлены не только новые технологии, но также и продукты, которые появятся в продаже в 2019 году.

Среди таких новинок будет видеокарта с водоблоком от Zotac. Модель под названием GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm производителем уже анонсирована, но все технические характеристики, а также цены будут названы на выставке.

Известно, что система питания карты выполнена по 20-фазной схеме (16+4), а сам водоблок получил гравировку с подсветкой, которой можно будет управлять.