На CES 2019 представят Zotac GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm с водоблоком

На CES 2019 представят Zotac GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm с водоблоком03.01.2019 20:28
8 января начинает работу выставка электроники CES 2019, на которой будут представлены не только новые технологии, но также и продукты, которые появятся в продаже в 2019 году.
Среди таких новинок будет видеокарта с водоблоком от Zotac. Модель под названием GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm производителем уже анонсирована, но все технические характеристики, а также цены будут названы на выставке.
Известно, что система питания карты выполнена по 20-фазной схеме (16+4), а сам водоблок получил гравировку с подсветкой, которой можно будет управлять.
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