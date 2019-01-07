На CES 2019 представлена клавиатура с E-ink дисплеями

На CES 2019 компания Nemeio показала клавиатуру со встроенными в клавиши маленькими дисплеями E-ink.



Представленная клавиатура Nemeio Keyboard получила небольшие экраны электронных чернил для отображения текущей раскладки.

За счет E-ink клавиатура практически не потребляет энергии для отображения символов клавиши, так как E-ink нужна энергия только в момент смены изображения.

В Nemeio Keyboard также встроили подсветку и собственную память, в которой хранится последняя настройка раскладки и активных клавиш.

Компания Nemeio намерена выпустить клавиатуру Nemeio Keyboard с E-ink-дисплеями за счет инвесторов, причем клавиатура будет стоить ориентировочно от 300 до 500 евро.