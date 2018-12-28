На CES 2019 будут представлены три новых смартфона от Sony

Sony готовится к презентации новых моделей смартфонов, которые публично будут показаны в следующем месяце на выставке электроники CES 2019.

Данное мероприятие пройдет в Лас-Вегасе с 8 по 11 января и на нем японский производитель продемонстрирует серийные Xperia XA3, Xperia XA3 Plus и Xperia L3.

При этом DroidShout уже удалось узнать некоторые подробности про большой смартфон Sony Xperia XA3 Plus.

Этот аппарат на некоторых рынках может продаваться под названием XA3 Ultra, причем это будет не очень дорогой смартфон – 520 евро.

В нем установят 6,5-дюймовый экран с разрешением Full HD+, процессор шестой серии от Qualcomm и 6 ГБ оперативной памяти.

В Sony Xperia XA3 установят экран меньшей диагонали, меньше ОЗУ и флеш-памяти. Что касается Xperia L3, то в нем будет 5,7-дюймовый экран с HD+ разрешением. Других подробностей про японские смартфоны пока нет.