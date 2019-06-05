На Apple подали иск в суд за монополизацию рынка приложений

На Apple в суд за монополизацию рынка приложений подали не сами пользователи, а разработчик приложений и компания Pure Sweat Basketball.

В иске указали, что реализация программ через App Store нарушает законы рынка, к тому же Apple с каждого приложения получает 30%, а остальные 70% уходят разработчику, что в итоге приводит к повышению цен.

Как сообщает Reuters, компания Apple сейчас ведет себя как ритейлер-монополист, который платит своим поставщикам по искусственно заниженным ценам.

Стоит отметить, что ситуация вокруг магазина App Store обсуждалась и ранее. У пользователей мобильной техники Apple нет альтернативы, и они вынуждены приобретать приложения только в официальном магазине.

Разработчики в свою очередь заявляют, что могут продавать свои программы дешевле, если у них будет такая возможность.