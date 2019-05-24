Музыкальный кнопочный телефон Inoi 248M оценили в 1690 рублей

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Музыкальный кнопочный телефон Inoi 248M оценили в 1690 рублей

24.05.2019 22:07

Несмотря на развитие смартфонов, люди не забывают про кнопочные телефоны, так как лучшей «звонилки» пока не придумали.
С подобными аппаратами можно надолго забыть про зарядку, а еще это идеальное устройство в качестве второго аппарата для связи.

Стоит отметить, что по всему миру фиксируется рост продаж кнопочных телефонов, и они по динамике роста уже опережают смартфоны.

Российская компания пополнила линейку кнопочных телефонов своим громким Inoi 248M. В этом телефоне установили динамик мощностью 2 Вт, а этого достаточно, чтобы заменить портативную колонку.

В телефоне также есть Bluetooth 2.1, FM-радио и поддержка карт памяти до 16 ГБ. В Inoi 248M имеется 2,4-дюймовый цветной экран с разрешением 240х320 пикселей, камера и фонарик.

Аккумулятор в телефоне на 2050 мАч. В России музыкальный Inoi 248M прилагают за 1690 рублей. Для него доступно два цвета — золотой и черный.

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