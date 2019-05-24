Музыкальный кнопочный телефон Inoi 248M оценили в 1690 рублей

Несмотря на развитие смартфонов, люди не забывают про кнопочные телефоны, так как лучшей «звонилки» пока не придумали.

С подобными аппаратами можно надолго забыть про зарядку, а еще это идеальное устройство в качестве второго аппарата для связи.

Стоит отметить, что по всему миру фиксируется рост продаж кнопочных телефонов, и они по динамике роста уже опережают смартфоны.

Российская компания пополнила линейку кнопочных телефонов своим громким Inoi 248M. В этом телефоне установили динамик мощностью 2 Вт, а этого достаточно, чтобы заменить портативную колонку.

В телефоне также есть Bluetooth 2.1, FM-радио и поддержка карт памяти до 16 ГБ. В Inoi 248M имеется 2,4-дюймовый цветной экран с разрешением 240х320 пикселей, камера и фонарик.

Аккумулятор в телефоне на 2050 мАч. В России музыкальный Inoi 248M прилагают за 1690 рублей. Для него доступно два цвета — золотой и черный.