МТС продемонстрировала голографический звонок через 5G

Крупнейший в России оператор мобильной связи провел уникальный эксперимент, связанный с 5G связь.

Компания в рамках выставки высоких технологий «Неделя Российского Интернета — RIW 2019» сделала голографический звонок между Москвой и Кронштадтом.

Соединение происходило с помощью оборудование Huawei, а звонок осуществили со столичного Центра международной торговли, при этом второй собеседник находился на сцене Драматического театра Балтийского флота в Кронштадте.

Участники видели себя в 3D, причем скорости соединения хватало для поддержания связи с такой технологией.

Напомним, Кронштадт в России является первым городом с полным покрытием 5G, но пока связь там находится в тестовом режиме.