MSI показала новый игровой ноутбук с десктопным процессором Core i9

MSI показала свой новый игровой ноутбук, который подойдет для самых требовательных геймеров.

В новинке решили установить десктопный процессор Core i9-9900K с разблокированным множителем.

Для этого потребовалось создавать очень мощную систему охлаждения, которая состоит из четырёх вентиляторов и 11 тепловых трубок.

Помимо мощного процессора в ноутбуке MSI GT76 Titan установлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080.

Все характеристики игрового аппарата пока не раскрывают, и о них станет известно на выставке COMPUTEX Taipei 2019, которая начнет работать с 28 мая.



Предположительно, в ноутбуке будет 17,3-дюймовый экран с разрешением 4К. На предоставленных компанией снимках можно увидеть, что в MSI GT76 Titan есть подсветка клавиатуры, HDMI, mini DisplayPort, а также порты USB Type-C, USB Type-A.