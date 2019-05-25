MSI показала новый игровой ноутбук с десктопным процессором Core i9

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26 июня : воскресенье

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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MSI показала новый игровой ноутбук с десктопным процессором Core i9

25.05.2019 23:14

MSI показала свой новый игровой ноутбук, который подойдет для самых требовательных геймеров.

В новинке решили установить десктопный процессор Core i9-9900K с разблокированным множителем.

Для этого потребовалось создавать очень мощную систему охлаждения, которая состоит из четырёх вентиляторов и 11 тепловых трубок.

Помимо мощного процессора в ноутбуке MSI GT76 Titan установлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080.

Все характеристики игрового аппарата пока не раскрывают, и о них станет известно на выставке COMPUTEX Taipei 2019, которая начнет работать с 28 мая.


Предположительно, в ноутбуке будет 17,3-дюймовый экран с разрешением 4К. На предоставленных компанией снимках можно увидеть, что в MSI GT76 Titan есть подсветка клавиатуры, HDMI, mini DisplayPort, а также порты USB Type-C, USB Type-A.

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