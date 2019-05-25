MSI показала новый игровой ноутбук с десктопным процессором Core i9

MSI показала новый игровой ноутбук с десктопным процессором Core i925.05.2019 23:14
MSI показала свой новый игровой ноутбук, который подойдет для самых требовательных геймеров.
В новинке решили установить десктопный процессор Core i9-9900K с разблокированным множителем.
Для этого потребовалось создавать очень мощную систему охлаждения, которая состоит из четырёх вентиляторов и 11 тепловых трубок.
Помимо мощного процессора в ноутбуке MSI GT76 Titan установлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080.
Все характеристики игрового аппарата пока не раскрывают, и о них станет известно на выставке COMPUTEX Taipei 2019, которая начнет работать с 28 мая.
Предположительно, в ноутбуке будет 17,3-дюймовый экран с разрешением 4К. На предоставленных компанией снимках можно увидеть, что в MSI GT76 Titan есть подсветка клавиатуры, HDMI, mini DisplayPort, а также порты USB Type-C, USB Type-A.
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