Motorola запатентовала складной телефон со съемными модулями

Motorola недавно представила свой первый раскладной смартфон, выполненный в стиле легендарной RAZR.

Теперь опубликован патент подобного аппарата, но уже со съёмными модулями. На основе этого патента независимые дизайнеры создали качественные рендеры.

Патент был опубликована на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности, и согласно описанию и схематическому изображению, съёмные модули могут на раскладном смартфоне могут быть разного назначения — улучшенная камера, стереодинамики или проектор.

Впрочем, данная система у Motorola известна под названием Moto Mods, но изначально ее создавали для классического смартфона компании.

Стоит отметить, запатентованные устройства не всегда становятся коммерческими, и скорее всего Motorola не решится выпускать подобный аппарат на рынок.