Motorola вышла на рынок с очень дешевыми телевизорами

На прошлой неделе стало известно, что компания Motorola выйдет на рынок телевизоров. Для нее это этот новый сегмент, поэтому она начала свою экспансию с самого перспективного для нее рынка — индийского.



В Индии Motorola имеет большую популярность, к тому же сейчас эта страна сейчас считается развивающейся.

16 сентября Motorola представила шесть телевизоров, среди которых есть бюджетные с диагональю 32-дюйма и разрешением HD, а также 65-дюймовая модель со Smart TV и 4К разрешением.

Самая дорогая модель оснащена 65-дюймовым экраном с 4К разрешением и поддержкой технологий HDR10 и Dolby Vision.

В этой модели установили 30 Вт акустическую систему с технологией Dolby Audio и DTS TrueSurround. Все остальные модели получили акустику на 20 Вт.

Управление телевизора осуществляется восьмиядерным процессором с частотой 2,25 ГГц. Работает модель на Android 9, и производитель позиционирует свою новинку как игровой телевизор.

В комплекте с ним будет поставляться беспроводной геймпад. Цена такой модели составляет 64 990 рупий, что в пересчете около 58 тыс. рублей.

Другие модели телевизоров Motorola стоят дешевле. Так, 55-дюймовая панель обойдется в 35 600 рублей, а 50-дюймовая версия стоит на 5 тыс. рублей дешевле, а 43-дюймовую версию можно будет купить за 27 700 рублей. Все эти телевизоры оснащены 4К экранам.

Также в модельном ряду есть 42-дюймовая модель с Full HD экраном и 32-дюймовая с HD-матрицей. Их можно купить за 22 000 и 12 500 рублей соответственно.

Пока телевизоры Motorola будут продаваться исключительно на индийском рынке, а об расширении географии продаж пока ничего не сообщается.