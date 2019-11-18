Motorola выпустит «раскладушку» Razr с поддержкой 5G

Недавно представленная «раскладушка» Motorola Razr с гибким экраном в первом квартале 2020 года получит обновление.

Управляющая компания Lenovo сейчас готовит Motorola Razr с поддержкой 5G, об чем рассказал представитель компании.

Подробности про новую версию раскрывать не стали, но было сказано, что первыми ее получат жители Китая.

Предположительно, в смартфоне с гибким экраном установят процессор Snapdragon 735 со встроенным 5G-модемом.

Напомним, Motorola Razr является возрождённой моделью с применением современных технологий.

Аппарат получил внутренний гибкий экран, не самое передовое железо, и относительно не высокую цену – 1500 долларов.