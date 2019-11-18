Motorola выпустит «раскладушку» Razr с поддержкой 5G

Motorola выпустит «раскладушку» Razr с поддержкой 5G18.11.2019 23:34
Недавно представленная «раскладушка» Motorola Razr с гибким экраном в первом квартале 2020 года получит обновление.
Управляющая компания Lenovo сейчас готовит Motorola Razr с поддержкой 5G, об чем рассказал представитель компании.
Подробности про новую версию раскрывать не стали, но было сказано, что первыми ее получат жители Китая.
Предположительно, в смартфоне с гибким экраном установят процессор Snapdragon 735 со встроенным 5G-модемом.
Напомним, Motorola Razr является возрождённой моделью с применением современных технологий.
Аппарат получил внутренний гибкий экран, не самое передовое железо, и относительно не высокую цену – 1500 долларов.
Названа цена на смартфон-раскладушику Motorola Razr для Европы
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