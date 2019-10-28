Motorola выпустила рацию с LTE, сенсорным экраном и голосовым помощником

Motorola выпустила рацию с LTE, сенсорным экраном и голосовым помощником29.10.2019 00:14
Motorola представила новую рацию APX, которая оснащена цветным сенсорным дисплеем и получила голосовое управление.
Новая версия рация Motorola APX получила совершенно новые функции, а среди них цветной сенсорный дисплей, поддержка LTE и голосовой помощник, для которого предусмотрена отдельная кнопка.
Рация работает по стандарту LMR, а LTE обеспечивает новые возможности. Например, через мобильный стандарт связи можно передавать данные о местоположении и делать запросы голосовому помощнику.
Сенсорный экран в рации реагирует на касание в перчатках и под дождем.
Встроенный голосовой помощник ViQi присутствует не для поиска информации в интернете или для управления функциями устройства, а нужен для связи с базой, через которую, к примеру, полицейские могут проверить номер машины или водительское удостоверение.
Рацию Motorola APX разрабатывало подразделение Motorola Solutions. Цены на новинку пока не озвучили, но компаниям уже дали возможность оформить заказ на рации.
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