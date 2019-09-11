Motorola разрабатывает недорогой смартфон Motorola One Macro

Недавно стало известно, что компания Motorola скоро выпустит топовый аппарат, хотя в целом производитель смартфонов делает недорогие устройства.

Очередной доступной новинкой станет модель с названием One Macro, которая уже появилась в бенчмарке Geekbench, а еще инсайдер опубликовал и первый живой снимок.

Благодаря бенчмарку стало известно, что в устройстве установят 2 ГБ оперативной памяти, а работать оно будет под управлением ОС Android 9 Pie.

В одноядерном тесте смартфон заработал 1429 балла, а в многоядерном — 5584 балла. Презентация новинки ожидается в ближайшее время.