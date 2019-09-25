Motorola привезла в Россию смартфон Moto E6 Plus за 9 990 рублей

Компания Motorola в России через розничную сеть «Связной» начала продавать свой новый смартфон Moto E6 Plus.

Данная модель стала эксклюзивом сети ритейлера, а купить новинку можно за 9 990 рублей.

Moto E6 Plus относится к недорогой линейке смартфонов серии Moto E. В этом смартфоне установлен 6,1-дюймовый дисплей с разрешением 1560х720 пикселей и процессор MediaTek Helio P22, которого хватит для повседневных задач.

До российского рынка Moto E6 Plus добралась только в одной конфигурации с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти. Есть поддержка карт памяти формата MicroSD.

На задней панели размещен сканер отпечатка пальца, установленный под логотипом компании.

Также на задней панели установлена двойная камера с основным 13 Мп датчиком и 2 Мп вспомогательным для размытия заднего фона.

На лицевой стороне размещена 8 Мп камера. Батарея в смартфоне на 3000 мАч. Работает аппарат под управлением Android 9.0 Pie.