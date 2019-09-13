Motorola представит свой первый смарт-телевизор 16 сентября

Motorola тоже готовит «умный» телевизор, причем данные ресурса PhoneRadar указывают, что его представят 16 сентября.

В сети появилось тизерное изображение будущей модели. На картинке видна часть экрана и логотип Motorola, размещенный на большой звуковой панели.

Про сам телевизор пока ничего не известно, но источник утверждает, что он будет работать под управлением Android 9 TV и в нем будет поддержка DTS TruSurround.

Презентация телевизора Motorola пройдет в Индии. Стоит отметить, что сейчас производители телевизоров нацелены сделать их центром «умного» дома, сместив тем самым смартфоны на второй план.