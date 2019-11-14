Motorola представила раскладной смартфон с гибким экраном RAZR

Компания Motorola представила раскладной смартфон с гибким экраном, который выполнен в стиле культовой Motorola Razr V3 2004 года.

В современном аппарате даже предусмотрели надстройку, которая из современного аппарата делает классическую «раскладушку».

Данный режим получил название Retro Razr, и он на гибком внутреннем экране визуально отображает кнопки и экран Razr V3.

В таком режиме работают только виртуальные кнопки, тогда как верхняя часть дисплея становится неактивной.

Что касается самого смартфона, то в нем установили 6,2-дюймовый гибкий дисплей с разрешением 2142х876 пикселей, а в его верхней части находится вырез, в котором расположен динамик, датчики и камера.

На внешней стороне смартфона тоже есть небольшой дисплей, через который можно видеть уведомления и управлять музыкой. Размеры экрана скромные – 2,7-дюйма, а разрешение 800 на 600 пикселей.

Рядом с экраном находится одинарная камера с датчиком на 16 Мп, и через эту камеру можно делать селфи. Над гибким экраном в вырезе установлена 5 Мп камера.



В сложенном состоянии Motorola RAZR получила габариты 94 х 72 x 14 мм, а в раскрытом 172 x 72 x 6,9 мм. Масса смартфона 205 г.

Что касается «железа» возрождённого устройства, то тут пользователя нечем удивить, так как смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 710, памяти 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной. Батарея небольшая – 2 510 мАч.



В продажу аппарат поступит под управлением Android 9 Pie. Смартфон будет предлагаться только в черном цвете и только у оператора Verizon.

В США Motorola RAZR можно будет заказать с 26 декабря, а «живые» продажи начнутся в начале января следующего года. Цена «раскладушки» составляет 1500 долларов.

