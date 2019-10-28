Motorola представила флагманский 75-дюймовый телевизор

В сентябре компания Motorola представила свои первые телевизоры, но тогда были показаны модели с диагональю от 32 до 65 дюймов.

Теперь компания выпустила флагманскую модель с матрицей 75 дюймов. Модель получила мощную акустическую систему и игровой контролер в комплекте.

Разрешение экрана 3840х2160 пикселей (4К), еще есть поддержка HDR10 и Dolby Vision, а также в модели установили динамики общей мощностью 30 Вт.

Угол обзора экрана 178 градусов, максимальная яркость 450 кд/м2, заявлена еще система анализа каждого кадра для его оптимизации под экран.

Не забыли в компании и про голосовое управление, а для этого используется ассистент Google Assistant.

В основе телевизора лежит четырехядерный процессор CA53 с графическим ускорителем Mali 450.

Оперативной памяти установили 2,25 ГБ, постоянной 16 ГБ. В продажу флагманский телевизор от Motorola поступит по цене 1700 долларов.