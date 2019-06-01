Motorola оставит поклонников без настоящего флагманского смартфона

Motorola оставит поклонников без настоящего флагманского смартфона01.06.2019 19:30
Об этом компания сообщила в социальной сети, уточняя, что выпуск настоящего флагманского смартфона не планируется на текущий год.
Скоро состоится презентация смартфона Moto Z4, который уже случайно оказался в продаже.
При этом это устройство имеет процессор Snapdragon 675. То есть актуального по техническим характеристикам 2019 года смартфона у компании не будет.
По какой причине производитель отказался от выпуска модели с топовыми характеристиками неизвестно.
Вполне возможно, что выпуск такого аппарата будет не оправдан, так как основные продажи производителя формируют смартфоны линейки Moto G.
Motorola Moto Z4 появился в продаже на Amazon за 500 долларов
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