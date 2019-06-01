Motorola оставит поклонников без настоящего флагманского смартфона

Об этом компания сообщила в социальной сети, уточняя, что выпуск настоящего флагманского смартфона не планируется на текущий год.

Скоро состоится презентация смартфона Moto Z4, который уже случайно оказался в продаже.

При этом это устройство имеет процессор Snapdragon 675. То есть актуального по техническим характеристикам 2019 года смартфона у компании не будет.

По какой причине производитель отказался от выпуска модели с топовыми характеристиками неизвестно.

Вполне возможно, что выпуск такого аппарата будет не оправдан, так как основные продажи производителя формируют смартфоны линейки Moto G.